Una cantante “bellissima” potrebbe affiancare Amadeus alla conduzione di Sanremo 2024

Dopo le voci (molto probabilmente bufala) su un probabile ritorno di Chiara Ferragni al fianco di Amadeus sul palco di Sanremo 2024, è sempre Chi a fare il nome di un’altra papabile co-conduttrice della prossima edizione del Festival.

Dopo casi precedenti come Arisa, Emma e Elodie, potrebbe arrivare un’altra cantante nel ruolo di spalla del padrone di casa: Annalisa.

«Il Festival è finito soltanto da due mesi e già girano i rumors per il cast della prossima edizione», si legge sul magazine “pettegolo”. «In particolare, tra gli addetti ai lavori, circola la voce che tra le prossime co-conduttrici accanto ad Amadeus potrebbe arrivare Annalisa. L’ex concorrente di Amici, che è nel pieno di un momento d’oro, non sarebbe la prima cantante a conquistare questo ruolo sul palco dell’Ariston: ricordiamo, infatti, in edizioni passate, la presenza di altre artiste come Emma, Elodie, Arisa».

Altra bufala oppure i contatti con la popstar di Bellissima ci sarebbero stati realmente? Non ci resta che scoprire tra un (bel) po’ se Annalisa davvero aveva voglia di… Ariston.