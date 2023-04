‘Twilight’, è in sviluppo una serie tratta dai romanzi di Stephenie Meyer

Dopo la serie reboot su Harry Potter, pare proprio che la saga di Twilight avrà un destino simile. Secondo l’Hollywood Reporter, il progetto sarebbe in fase di sviluppo alla Lionsgate Television.

Pare che Sinead Daly (Tell Me Lies, The Walking Dead: World Beyond, Raised by Wolves, Dirk Gently’s Holistic Detective Agency e The Get Down) sia al lavoro con lo studio per scrivere la sceneggiatura e determinare se si tratterà di un remake dei film tratti dai libri di Stephenie Meyer o di uno spin-off. Un portavoce della Lionsgate per il momento ha rifiutato di commentare.

Diverse fonti sostengono che l’autrice della saga letteraria dovrebbe essere coinvolta nell’adattamento televisivo. Il romanzo d’esordio di Meyer, Twilight, è stato pubblicato nel 2005, seguito dai sequel New Moon, Eclipse e Breaking Dawn. Più di 100 milioni di copie dei libri sono state vendute in tutto il mondo.

Il franchise cinematografico con protagonisti Kristen Stewart nei panni di Bella Swan, Robert Pattinson in quelli del vampiro Edward Cullen e Taylor Lautner alias il meta-lupo Jacob Black, ha incassato complessivamente più di 3,4 miliardi di dollari worldwide e ha costruito una fanbase molto forte (ricordate Team Edward vs Team Jacob?), lasciando certamente meno impressionata la critica.