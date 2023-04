Tutto quello che c’è da sapere su ‘Killers of the Flower Moon’, il nuovo film di Martin Scorsese

Di Killers of the Flower Moon non abbiamo visto praticamente né sentito nulla. Eppure, ancora prima del debutto a Cannes, è già considerato uno dei principali contendenti per la prossima Awards Season. Sul palco del CinemaCon Martin Scorsese, poi raggiunto da Leonardo DiCaprio, ha finalmente svelato qualche dettaglio in più sul suo nuovo, attesissimo film.

Basato sul bestseller di David Grann, Killers of the Flower Moon è una storia vera, che racconta una serie di omicidi di ricchi Osage (tribù indiana che viveva tra il Missouri e l’Arkansas) avvenuti nei primi anni ’20, dopo che importanti giacimenti di petrolio furono scoperti nella loro terra. Il film esamina anche il modo in cui un FBI in nuce ha indagato sulla vicenda.

«Questo è un film per il grande schermo», ha spiegato Scorsese, promettendo una storia raccontata su «scala epica».

Il film riunisce Scorsese con due dei suoi favourite, Leonardo DiCaprio (con il quale ha girato quattro film) e Robert De Niro (quota dieci), oltre a Jesse Plemons, Brendan Fraser, John Lithgow e Lily Gladstone.

«Vorrei ringraziare l’intera Osage Nation: hanno lavorato instancabilmente per dare vita a questa storia», ha detto Scorsese. Il film vede DiCaprio e De Niro nei panni di due balordi che vorrebbero mettere le mani sulla ricchezza degli Osage, anche se ciò significa ammazzare le persone.

«Voglio quei soldi, signore», dice DiCaprio a De Niro nel trailer. «Dovremmo averli noi», afferma Bob. Le immagini (presentate per ora solo al pubblico di esercenti) mostrano anche DiCaprio che cerca di sedurre Gladstone, che in seguito sposerà.

Plemons invece interpreta un uomo di legge: «Sono stato mandato da Washington D.C. per fare luce su questi omicidi», dice a DiCaprio. «Fare luce in che senso?», chiede DiCaprio. «Fare luce su chi li sta commettendo».

Scritto da Scorsese con Eric Roth, Killers of the Flower Moon è prodotto da Apple Original Films e distribuito da Paramount. Con un budget di 200 milioni di dollari e una durata che supera le 3 ore e 20 minuti, il film debutterà al Festival di Cannes prima di arrivare il 10 ottobre nelle sale e poi su Apple TV+.