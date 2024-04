Tutto quello che c’è da sapere su ‘Joker: Folie à Deux’

Un sequel di Joker non è mai stato tecnicamente nei piani. Quando il regista Todd Phillips ha realizzato il suo film anti-supereroe sul classico cattivo di Batman – con Joaquin Phoenix nel ruolo del protagonista – doveva essere un film, punto. Anche se Phillips ha riconosciuto di essere disponibile a fare un seguito nelle giuste circostanze, è arrivato al punto di sottolineare un mese prima dell’uscita del film nell’ottobre 2019: “Non abbiamo progetti per un seguito…il film non è impostato per [avere] un sequel. L’abbiamo sempre presentato come un film unico, e questo è tutto”.

Ovviamente, incassare più di 1 miliardo di dollari al botteghino globale, ottenere 11 nomination agli Oscar, con due vittorie – miglior attore per Phoenix e miglior colonna sonora originale per Hildur Guðnadóttir – e generare meme su meme hanno cambiato le cose.

Nonostante questo, una conferma ufficiale è arrivata solo nel giugno del 2022. È stato allora che Phillips ha condiviso un’immagine della sceneggiatura di Joker: Folie à Deux su Instagram, insieme a una foto di Phoenix che dà un’occhiata alle pagine mentre fuma una sigaretta. Subito dopo sono arrivate notizie secondo cui Lady Gaga avrebbe interpretato il ruolo di Harley Quinn e che Zazie Beetz avrebbe ripreso il suo ruolo dal film originale. Le riprese sono iniziate infine nel dicembre 2022 e si sono concluse nell’aprile 2023.

Con la data di uscita di Joker: Folie à Deux fissata al 4 ottobre (in pratica mancano soltanto sei mesi), ecco tutto quello che sappiamo sul film.

Cosa significa il titolo?

“Folie à deux” si traduce letteralmente dal francese in “follia a due”, ed è stato usato in psichiatria per descrivere il disturbo psicotico condiviso, come quello che potrebbero avere due villain squilibrati come Joker e Harley Quinn. In altre parole, è il gioco di parole perfetto per il sequel di Joker, da abbinare al “bad Arthur Fleck stand-up meme“.

Chi c’è nel cast?

Phoenix tornerà nei panni di Fleck, il clown tormentato, malato di mente e aspirante stand-up comedian portato alla follia dal suo malvagio alter ego, Joker. Gaga interpreterà la dottoressa Harleen Quintal, una psichiatra del famigerato Arkham Asylum di Gotham dove (attenzione: spoiler) Fleck finisce alla fine del primo Joker. Non è chiaro quanto Folie à Deux si avvicinerà esattamente ai fumetti, ma, nella mitologia del personaggio, Quintal si prende cura di Fleck/Joker ad Arkham solo per poi cadere vittima delle sue manipolazioni, innamorarsi di lui e diventare sua complice: Harley Quinn.

Beetz tornerà nei panni di Sophie Drumond, una madre single, ex vicina di Fleck e oggetto del suo inquietante affetto. Leigh Gill tornerà in quelli di uno degli ex colleghi clown di Fleck, e Sharon Washington interpreterà ancora una volta l’assistente sociale di Fleck.

Per quanto riguarda le new entry, Joker 2 avrà un cast di supporto composto da Brendan Gleeson, Catherine Keener, Steve Coogan, Jacob Lofland, Ken Leung e Harry Lawtey. Non si sa, tuttavia, che ruolo interpreterà ciascuno di loro.

È un musical, vero?

Yessss. Pensavate che avrebbero ingaggiato Lady Gaga e non l’avrebbero fatta cantare?

Anche se si vociferava da tempo che il sequel di Joker avrebbe avuto alcuni elementi musicali, Variety ha scritto a marzo che il film potrebbe essere più vicino a un vero e proprio jukebox musical à la Moulin Rouge!, per intenderci. Addetti ai lavori hanno rivelato che Folie à Deux dovrebbe contenere almeno 15 reinterpretazioni di canzoni “molto famose”, e che la compositrice Hildur Guðnadóttir avrebbe “associato i suoi spunti [musicali] distintivi e inquietanti” a quei numeri. L’elenco dei brani non è stato rivelato: l’unica canzone annunciata finora è That’s Entertainment, dal musical del 1953 Spettacolo di varietà. Secondo quanto riferito, c’è ancora la possibilità che uno o due canzoni originali possano comparire nella soundtrack definitiva.

Sarà in qualche modo censurato?

Ce lo aspettavamo: la Motion Picture Association ha bollato Joker: Folie à Deux con una R, che negli Stati Uniti significa “vietato ai minori di 17 anni senza la presenza di un adulto”. La motivazione? “Violenza, linguaggio inappropriato, sesso e un breve nudo integrale”.

Cosa dobbiamo aspettarci?

In termini di vibe, tutto ciò che abbiamo sono spunti che riprendono l’aura generale di Joker e alcune foto che Phillips ha condiviso su Instagram. Ma un primo trailer è dietro l’angolo: arriva domani, martedì 9 aprile.

