‘Trainspotting’, ecco qual è la scena che Ewan McGregor mostrava ai figli per farli ridere

Dimenticate Star Wars, Ewan McGregor ha preferito mostrare ai figli un altro dei suoi film.

“Non c’ero quando mia figlia Clara ha visto Trainspotting per la prima volta. Ma facevo vedere ai miei figli ‘la scena del water’ per farli ridere. Perché è una situazione unica, credo, per un padre poter mostrare ai suoi figli le riprese di lui che si tuffa nel gabinetto”, ha detto al Karlovy Vary Film Festival. Lo riporta Variety.

E non finisce qui. “Ricordo di aver mostrato a Clara Moulin Rouge!, penso che avesse tipo nove anni. Lo faccio partire e poi la sento lamentarsi e piangere. Mi sono precipitato lì, chiedendo se dovevo spegnere e lei ha risposto: ‘Noooo!”.

McGregor era aò festival per presentare You Sing Loud, I Sing Louder di Emma Westenberg, un road movie che lo vede protagonista proprio accanto alla propria figlia: “È stata una bellissima esperienza”, ha spiegato. “Abbiamo avuto l’opportunità di trascorrere quel periodo di tempo davvero insieme, il che è insolito. Il primo giorno, siamo arrivati, ci siamo visti nella roulotte e abbiamo chiacchierato. Da quel momento in poi, è stato naturale e semplicemente… normale. Ci ha permesso di stare insieme”.

Nel lungometraggio un padre e una figlia vogliono recuperare il tempo perduto dopo che lei è andata in overdose. Sulla strada per la rehab, cercano di conoscersi di nuovo e di riparare il loro rapporto: “Ho sempre ammirato la recitazione di mio padre. Questo film ne l’ha fatto apprezzare ancora di più”, ha detto Clara McGregor alla conferenza stampa. Ammettendo che la scena cantata del film sulle note di Bleeding Love non è stata casuale.

“Per un po’ di tempo siamo stati grandi fan di Leona Lewis. Poi io sono cresciuta e un po’ mi è passata, mentre a mio padre no. Quando mi portava a scuola, proprio mentre stavamo per arrivare, lui lo metteva su, abbassava i finestrini e io cercavo di nascondermi. È stato davvero bello inserire il brano nel film”.