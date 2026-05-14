Tornano gli Inclusion Days, nel segno della fiducia

Torna per la quarta edizione Sky Inclusion Days, l’appuntamento di Sky Italia dedicato ai temi dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze, che il prossimo 27 maggio si terrà allo Sky Campus, la nuova casa di Sky Italia a Milano.

Un momento di ascolto e di confronto durante il quale, nel corso della giornata, si alterneranno numerosi ospiti provenienti da ambiti diversi: dalle istituzioni alla cultura, dal cinema e lo spettacolo allo sport.

Il tema chiave di questa quarta edizione è la fiducia. «La fiducia è ciò che ci permette di guardare all’altro con apertura, curiosità e rispetto», dice Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia. «Oggi più che mai sentiamo il bisogno di riscoprire ciò che ci unisce, di rafforzare i legami e di riconoscere che valorizzare le differenze rappresenta un vantaggio per tutti. Noi ci abbiamo sempre creduto e continuiamo a farlo: per questo siamo orgogliosi di annunciare la quarta edizione degli Sky Inclusion Days, una giornata nata per raccontare l’inclusione a partire dalle persone, dalle loro storie e dai percorsi spesso complessi che attraversano. Non un racconto astratto, ma concreto, fatto di esperienze capaci di parlare a ciascuno di noi. Perché sono i vissuti personali, le sfide e le conquiste di ognuno a rendere l’inclusione qualcosa di reale, vicino e possibile».

Sul palco ci sarà Luca Argentero, che racconterà le attività di 1 Caffè Onlus, realtà impegnata nel sostegno ai piccoli e medi enti non profit italiani attraverso la diffusione della cultura del dono, insieme alla direttrice generale Silvia Meacci, ma anche il professor Roberto Vecchioni, che ci accompagnerà con una riflessione sui temi della salute mentale, con particolare attenzione ai più giovani.

La sensibilizzazione contro la violenza di genere e il supporto alle vittime saranno al centro dell’incontro con Jo Squillo, fondatrice di Wall of Dolls Onlus, realtà impegnata su questi temi, che sarà accompagnata da Michelle Masullo, con cui forma la coppia “Le DJ” nell’edizione in corso di Pechino Express. Insieme offriranno anche una speciale performance musicale.

Uno sguardo sarà rivolto anche al futuro della narrazione insieme a Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Entertainment, Sport and News di Sky Italia, e a Ferzan Özpetek, regista, sceneggiatore e scrittore tra i più premiati e riconosciuti del panorama italiano contemporaneo, attualmente sul set del suo prossimo film in uscita a Natale.

E poi il mondo del lavoro con Maccio Capatonda (il suo nuovo film, Smart Working, sarà nelle sale con Vision Distribution dal prossimo 4 giugno) e Francesca Manili Pessina, Executive Vice President People, Organization & Facility Management di Sky Italia; un focus per i giovani su bullismo, cyberbullismo e isolamento sociale con Mattia Stanga ed Elisa Maino (“I Creator” di Pechino Express) e BigMama.

Tra gli ospiti: Matteo Lee, cuoco amatoriale in gara nell’ultima stagione di MasterChef Italia; Stefano Nazzi, che rifletterà in uno speech sul rapporto tra parole, fiducia e responsabilità; Arianna Talamona, nuotatrice paralimpica e attivista per l’inclusione e la disabilità, con un contributo sul linguaggio inclusivo; Paolo Maldini, che accompagnerà Pippo Galliano, fondatore di Para Padel Project, iniziativa che utilizza il padel come strumento di riabilitazione, inclusione e socialità; Chiara Mazzel, campionessa paralimpica ipovedente di sci alpino; Pippo Ricci, capitano dell’Olimpia Milano e giocatore della Nazionale di basket; Elisa Giordano, capitana della Nazionale italiana di rugby; il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Direttore di Sky Sport Federico Ferri e Beppe Bergomi, storico capitano dell’Inter e oggi opinionista di Sky Sport.

Francesca Vecchioni, presidente di Diversity, porterà una riflessione sui temi dell’inclusione nei contesti professionali, soffermandosi sulla rappresentazione e sulle dinamiche di lavoro all’interno dei set televisivi. Nicole De Leo – attrice, performer e attivista – darà voce ai valori universali di libertà, uguaglianza, merito e inclusione, intrecciandoli con la propria esperienza personale. Valentina Lavazza, attraverso il docufilm Risonanze, porterà una testimonianza dedicata alla sensibilizzazione sul tema della malattia, pensata per abbracciare simbolicamente i bambini che affrontano questo percorso. Nel corso della giornata sarà anche presentato Masterpiece, un progetto realizzato in collaborazione con Fondazione Bullone, realtà che accompagna giovani con patologie alla riscoperta della propria identità attraverso percorsi di reinserimento nella vita sociale e professionale.

La giornata sarà animata dalle performance stand-up comedy di Pierluca Mariti, in arte @piuttosto_che, e Tay Vines e Assane Diop (“I Comedian” di Pechino Express).

Atteso uno speciale momento musicale con rob, vincitrice di X Factor 2025. Quindi un incontro con le Bambole di Pezza, che racconteranno cosa significa essere un gruppo rock al femminile nell’industria musicale italiana, affrontando il tema della parità di genere e portando sul palco dello Sky Campus la loro energia.

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta sul canale 501 – Sky TG24 Primo Piano – e sul canale 257 di Sky Sport HD, il tutto anche in streaming su skytg24.it e sul canale Youtube di Sky.