Tom Cruise non vede la figlia Suri da 10 anni

Tom Cruise non ha più alcun rapporto con la figlia Suri, dalla quale si sarebbe allontanato per più di un decennio dopo il divorzio da Katie Holmes. A rivelarlo il Daily Mail, secondo il quale la figlia sedicenne dell’attore sta attualmente facendo domanda per i college, senza alcun input da parte del padre famoso.

«Suri sta facendo domanda in tutte le scuole. Katie vuole che rimanga a New York, in modo che possano essere vicine l’una all’altra. Katie è molto orgogliosa di lei, ma è anche estremamente iperprotettiva», ha dichiarato una fonte alla rivista. «Cruise non ha offerto alcun contributo perché non ha alcun ruolo nella vita della figlia».

Tom Cruise, 60 anni, e Katie Holmes, 44 anni, sono stati una delle coppie più in vista dei primi anni 2000. Ma dopo il divorzio i contatti sono stati troncati. Non le spese però, in quanto Tom pagherebbe all’ex moglie 400.000 dollari l’anno di mantenimento, oltre a coprire tutte le spese della figlia.

Sebbene Cruise non veda Suri da più di 10 anni, pare che abbia ancora un rapporto stretto con i due figli avuti da Nicole Kidman: Isabella, 30 anni, e Connor, 28 anni.