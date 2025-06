Tom Cruise e Dolly Parton riceveranno un Oscar

I Governors Awards del 2025 si preannunciano come una festa in onore di Dolly Parton. La musicista sarà infatti una delle personalità a ricevere un Oscar onorario quest’anno, insieme a Tom Cruise, Debbie Allen e Wynn Thomas.

«Quest’anno i Governors Awards celebreranno quattro figure leggendarie, le cui carriere straordinarie e il costante impegno verso la nostra comunità cinematografica continuano ad avere un impatto duraturo», ha dichiarato Janet Yang, presidente dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, in un comunicato.

Parton riceverà anche il Jean Hersholt Humanitarian Award durante la cerimonia che si terrà al Ray Dolby Ballroom dell’Ovation Hollywood il 16 novembre. Riconoscendo il suo lavoro filantropico, Yang ha affermato che la star della musica country «incarna lo spirito» del premio «attraverso la sua incrollabile dedizione alle cause benefiche».

Nel 1988, Parton ha fondato la Dollywood Foundation, creata — secondo quanto riportato sul sito dell’organizzazione — «per ispirare i bambini della sua contea natale a raggiungere il successo scolastico». La fondazione fornisce borse di studio agli studenti delle scuole superiori e ha dato vita nel 1995 al programma di alfabetizzazione Dolly Parton’s Imagination Library. Lo scorso ottobre, Parton ha collaborato con la fondazione per donare 2 milioni di dollari agli sforzi di soccorso e ricostruzione dopo l’uragano Helene.

Il rapporto di Dolly Parton con l’Academy risale al 1981, quando ricevette la sua prima candidatura all’Oscar per la Miglior Canzone Originale con 9 to 5, tratta dall’omonimo film in cui interpretava il ruolo di Doralee Rhodes. È stata nuovamente candidata nel 2006 per Travelin’ Thru, brano del film Transamerica.

«Il Consiglio dei Governatori dell’Academy è onorato di riconoscere questi artisti straordinari», ha dichiarato Janet Yang parlando di Dolly Parton e degli altri tre artisti con cui condividerà i riflettori. «Debbie Allen è una coreografa e attrice pioniera, il cui lavoro ha affascinato generazioni e attraversato generi. L’incredibile impegno di Tom Cruise nei confronti della nostra comunità cinematografica, dell’esperienza teatrale e del mondo degli stunt ha ispirato tutti noi… E lo scenografo Wynn Thomas ha dato vita ad alcuni dei film più duraturi grazie a uno sguardo visionario e a una padronanza eccezionale del suo mestiere».

Da Rolling Stone US