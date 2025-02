Tintoria Sanremo Edition con Rolling Stone Italia: Rose Villain e il Festival in Val d’Aosta

«Oltre a me, ovviamente, vorrei che vincesse un underdog: Lucio Corsi. Secondo me la sua esibizione sarà poetica, lui è troppo poetico. Dovrebbe arrivare o primo o ultimo, come hanno fatto Vasco e Tananai».

Così Rose Villain, in gara a Sanremo 2025 con fuorilegge, oggi all’Urban Vision loves Rolling Stone Italia Village per la prima puntata del Tintoria Sanremo Edition, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone realizzato per l’occasione in collaborazione con Rolling Stone Italia.

E se davvero il Festival dovesse lasciare Sanremo, dove lo si potrebbe trasferire? «In montagna, Val d’Aosta, sempre un luogo difficile da raggiungere. ll bello di Sanremo è che è un viaggio a ostacoli. Se ci fosse stato l’aeroporto sarebbe stato troppo facile», dice Rose nel corso della chiacchierata che trovate qui integralmente.

Domani, mercoledì 12 febbraio alle 12 (ingresso entro e non oltre le 11:45), Tintoria torna dal vivo con il maestro Enrico Melozzi dai Bagni Sanremo Blue Bay ribattezzati per l’occasione Urban Vision loves Rolling Stone Village. Alle 18 la nuova puntata sarà online su youtube e spotify.