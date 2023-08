Timothée Chalamet è stato sul set di ‘Barbie’: ecco che cosa ha detto a Greta Gerwig

In un’intervista con Hollywood First Look durante il press tour per Barbie, Greta Gerwig ha rivelato che Timothée Chalamet è andato a trovarla sul set del film a Londra e si è lamentato di non poter recitare nel film. Gerwig ha diretto Chalamet sia in Lady Bird che in Piccole donne. La regista aveva precedentemente detto a CinemaBlend che Chalamet e Saoirse Ronan erano stati corteggiati per delle apparizioni in Barbie, ma non è accaduto per conflitti nelle agende dei due attori.

«Ho cercato di coinvolgerli entrambi, ma non siamo riusciti a incastrare i cameo tra i loro numerosissimi impegni», ha ribadito Gerwig a Hollywood First Look. «Anche se Timothée poi è venuto sul set e ha detto: “Avrei dovuto esserci”. E io gli ho risposto: “Lo so! Perché non ci sei?”».

Gerwig in precedenza aveva affermato di aver progettato che Chalamet e Ronan apparissero in Barbie in “cameo speciali”, ma «entrambi non potevano farlo e mi dispiaceva un sacco. Ma li adoro, mi è sembrato di fare qualcosa senza i miei figli. Voglio dire, non sono la loro mamma, ma è come se lo fossi».

Ronan stava girando e producendo The Outrun, adattamento del memoir del 2016 della giornalista e autrice scozzese Amy Liptrot, proprio nello stesso momento in cui Gerwig era sul set di Barbie e quindi non poteva inserire un cameo nella sua schedule.