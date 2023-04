Timothée Chalamet e Martin Scorsese stanno girando qualcosa insieme?

Timothée Chalamet è stato avvistato a New York su un set. E questa di per sé non sarebbe una notizia, visto che la star di Chiamami col tuo nome sta lavorando tantissimo e senza sosta. A fianco di Timmy però c’era nientemeno che Martin Scorsese: secondo i rumors (lo scrive Entertainment Tonight) i due stavano lavorando insieme a uno spot pubblicitario.

L’attore guardava fuori dalla finestra di un appartamento super lusso con addosso una canotta bianca, prima di cambiarsi e sfoggiare look più appariscenti, tra cui un maglione rosa e nero della Louis Vuitton collezione pre-fall 2019 di Virgil Abloh e una camicia a pois bianchi e neri. Al momento non sono chiari i dettagli, ma si dice che stessero girando una pubblicità per una delle fragranze maschili più popolari sul mercato, Bleu de Chanel.

Dopo l’exploit del film diretto da Luca Guadagnino nel 2017, Chalamet è entrato nelle grazie della moda. Con l’aiuto di Haider Ackermann, Alexander McQueen, Tom Ford e altri stilisti, Chalamet è diventato un nome di spicco per i suoi outfit sul red carpet, ma fino ad ora non ha mai monetizzato direttamente la sua influenza sul mercato. Qualcuno però sostiene che, da quando frequenterebbe Kylie Jenner, la momager Kris Jenner avrebbe lo esortato a sfruttare la sua reputazione nell’alta moda. Pare che Chalamet l’abbia ascoltata.

E magari lo spot sarà solo l’assaggio di una futura collaborazione tra Timothée e Marty.

Scorsese intanto presenterà il suo nuovo film, Killers of The Flower Moon, con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, in anteprima mondiale al Festival di Cannes. Prossimamente invece vedremo Chalamet in Dune – Parte seconda e in Wonka, prequel della Fabbrica di cioccolato. L’attore sta anche lavorando a un biopic su Bob Dylan diretto da James Mangold.