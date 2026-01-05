Timothée Chalamet e gli altri vincitori dei Critics Choice Awards

Timothée Chalamet è il volto (e la voce) della notte dei Critics Choice Awards 2026, che si sono svolti a Santa Monica. Ha vinto il premio come Miglior Attore per Marty Supreme e, salendo sul palco del Barker Hangar, ha firmato uno dei momenti più commentati della cerimonia ringraziando pubblicamente la sua compagna Kylie Jenner: «Grazie per ciò che abbiamo costruito insieme. Ti amo. Non potrei farcela senza di te».

Nel suo discorso, Chalamet ha ringraziato anche il regista Josh Safdie per aver costruito «la storia di un uomo imperfetto con un sogno in cui è facile riconoscersi», e con il premio si è lasciato alle spalle i colleghi Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Joel Edgerton (Train Dreams), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Sinners) e Wagner Moura (The Secret Agent).

A dominare la serata è stato anche One Battle After Another, proclamato Miglior Film, con Paul Thomas Anderson premiato come Miglior Regista, a scapito degli altri candidati Ryan Coogler per Sinners, Guillermo del Toro per Frankenstein, Josh Safdie per Marty Supreme, Joachim Trier per Sentimental Value e Chloé Zhao per Hamnet.

Sinners è stata una delle pellicole più celebrate, con quattro riconoscimenti complessivi: Miglior Sceneggiatura Originale a Ryan Coogler, Miglior Colonna Sonora a Ludwig Göransson, Miglior Giovane Attore o Attrice a Miles Caton, oltre al nuovo premio per Miglior Casting ed Ensemble.

Sul fronte interpretazioni, Jessie Buckley ha vinto come Miglior Attrice per Hamnet, mentre i premi non protagonisti sono andati a Jacob Elordi (Frankenstein) e Amy Madigan (Weapons).

In televisione, Adolescence è stata incoronata Miglior Miniserie, con premi attoriali per Stephen Graham, Erin Doherty e Sarah Snook. The Studio ha invece vinto come Miglior Serie Comedy, mentre Jimmy Kimmel Live! è stato nominato come Miglior Talk Show.