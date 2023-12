Timothée Chalamet avrebbe ricevuto circa 12 ore di inediti di Bob Dylan

Se ne parla dal 2020, e finalmente, dopo uno slittamento di qualche mese dell’inizio delle riprese, il set del biopic dedicato a Bob Dylan e diretto da James Mangold – l’ultimo titolo pervenuto sarebbe A Complete Unknown – dovrebbe aprirsi nei primi mesi del 2024. A interpretare il cantautore (e anche i brani inseriti nel film), Timothée Chalamet, di cui Wonka ci ha recentemente mostrato una prova ai microfoni.

In conversazione con Josh Horowitz del (video)podcast Happy Sad Confused, il Dylan-to-be ha rivelato un dettaglio sulla sua preparazione al ruolo che, nelle sue stesse parole, «Potrebbe scatenare le ire dei fan» dell’autore di Like a Rolling Stone. Jeff Rosen infatti, manager di lungo corso di Dylan e tra i produttori di A Complete Unknown, gli avrebbe «inviato qualcosa come 12 ore di inediti di Bob [sic.] registrate tra il 1959 e il 1964. E ora mi sento più o meno come il guardiano di un tesoro» – parte dei brani è comunque disponibile per vie non ufficiali come The Minnesota Tapes.

In a recent interview with @joshuahorowitz, Timothée Chalamet revealed that Bob Dylan’s manager Jeff Rosen shared with him a 12 hour playlist of unreleased Bob Dylan’s tracks from 1959 to 1964. #acompleteunknown #TimotheeChalamet #BobDylan pic.twitter.com/m6Ga015Qbu — A Complete Unknown News (@completevnknown) December 18, 2023

L’ascolto, immaginiamo scrupoloso, di questo “tesoretto” si unisce alla preparazione che, da circa quattro anni a questa parte, Chalamet porta avanti in previsione del ruolo (e che lo ha visto lavorare con lo stesso team che ha allenato Austin Butler per Elvis).