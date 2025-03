Tilda Swinton si prenderà una pausa dalla recitazione

Tilda Swinton potrebbe non essere impegnata in alcun set cinematografico quest’anno. Lo ha dichiarato in un’intervista al Guardian in occasione della promozione dell’ultimo film in cui ha recitato, il musical The End di Joshua Oppenheimer. Durante la conversazione, l’attrice ha parlato della necessità di prendersi del tempo per ricalibrare il proprio ruolo all’interno dell’industria del cinema.

«Non mi allontano dal cinema, ma da alcuni aspetti del cinema». Swinton ha continuato: «E non riesci davvero a farlo quando sei continuamente in giro per il mondo in aereo, e sai che stai producendo una grande impronta climatica. Perciò sono felice di annunciare che non viaggerò per mesi. Non girerò un altro film, quest’anno. Sono stata dentro un vortice troppo a lungo».

Non una fine dunque, ma un nuovo inizio. E l’attrice aggiunge: «In maniera più prosaica, dormirò di nuovo nel mio letto. Avrò un cielo e un oceano ed esseri umani attorno a me. Non sarà un bunker, sarà una casa».