‘This Is Spinal Tap’, le riprese del sequel inizieranno a febbraio

Il regista Rob Reiner ha annunciato all’interno del podcast RHLSTP with Richard Herring che le riprese del sequel del suo celebre mockumentary This Is Spinal Tap inizieranno nel febbraio 2024.

Il fittizio documentario sulla “più rumorosa band d’Inghilterra”, che nel 1984 fu anche esordio alla regia per Reiner, ritornerà con il cast originale formato da Christopher Guest, Michael McKean e Harry Shearer nel ruolo di Nigel Tufnel, David St Hubbins e Derek Smalls.

Indiscrezioni sostengono che il film potrebbe mimare lo stile utilizzato da Martin Scorsese per L’ultimo valzer, il film concerto sull’ultima apparizione dal vivo dei The Band presentato al Festival di Cannes nel 1978. Cosa certa sono invece i cameo di tre grandi artisti come Paul McCartney, Elton John e Garth Brooks.