‘The O.C.’: sì, Mischa Barton e Ben McKenzie erano una coppia anche fuori dal set

A distanza di quasi 20 anni dalla discussa uscita di scena del suo personaggio, Marissa Cooper, in The O.C., Mischa Barton ha messo le cose in chiaro sulla natura della sua relazione fuori dal set con il co-protagonista Ben McKenzie.

La Barton aveva solo 17 anni quando fece il suo debutto nella serie insieme a McKenzie, che all’epoca aveva ne aveva 25 e interpretava Ryan. La loro storia d’amore non era “solo sullo schermo”, come ha ammesso Barton, 38 anni, mercoledì nel podcast Call Her Daddy. “È stato un po’ complicato per me”, scrive People.

“Sono entrata in quella situazione da vergine, da ragazzina, sentendo davvero di dover crescere in fretta”, ha ricordato dei suoi primi giorni sul set, dove era il membro più giovane del cast. “Recitare con persone più grandi di me era un po’ come: ‘Oh wow, sanno cosa stanno facendo’. E ci sarebbero state delle relazioni nello show e io avrei dovuto interpretare quella parte, e non mi sentivo davvero pronta per quello, perché sono maturata a tardi anche a scuola e non ero mai stata a un appuntamento”.

La differenza di età con le sue co-star “era un po’ complicata per tutti”, ha continuato. “Stavo vivendo tutte le mie prime volte ed ero così giovane e mia madre sarebbe stata sul set e… avevo solo bisogno di molta più attenzione in quel senso”.

“Mettiamola così: in quegli anni ho vissuto molte delle mie prime volte. E questo mi separava un po’ dagli altri, nel senso che non vivevo ancora da sola a Los Angeles”, ha detto della sua vita paragonandola a quella dei suoi colleghi, tra cui Rachel Bilson, Adam Brody e Melinda Clarke.

La sua relazione fuori dallo schermo con McKenzie, che ora ha 45 anni, è stata la sua “prima”, ha aggiunto. “Non avevo idea di cosa stavo facendo.”

“Penso che anche questo abbia fatto partire le cose con il piede sbagliato, perché era… – sai come succede, le persone si mettono insieme, sono cose che succedono sui set – insomma, ci siamo buttati in questo rapporto molto velocemente”.

Una volta che lei e McKenzie (che ora è sposato con Morena Baccarin) si sono separati, le cose sono diventate “complicate”, visto che avevano iniziato a frequentarsi nei primissimi giorni di riprese: “Mi sentivo sopraffatta e assolutamente non preparata a tutto questo”, ha spiegato. “Ricordo che dicevano, ‘Mischa è andata via con Ben e ha solo 17 anni e mezzo, 18′, e i produttori sono andati dai miei genitori, è stato un po’ un calvario per me”.

Barton aveva già rivelato di essersi sentita “sotto pressione” per perdere la verginità durante la sua permanenza nello show in un saggio per Harper’s Bazaar U.K. nel 2021, in cui aveva scritto che si sentiva “una truffatrice” nell’interpretare il suo personaggio, che ha descritto come “impulsiva e molto sciolta”, mentre era “ancora vergine”.