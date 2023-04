‘The Idol’, guarda il nuovo teaser della serie con The Weeknd e Lily-Rose Depp

The Idol, creata da Sam Levinson (Euphoria), Abel “The Weeknd” Tesfaye e Reza Fahim, ha già fatto parlare tantissimo di sè (vedi l’inchiesta di RS USA e la replica via Instagram di Tesfaye). E dopo l’annuncio che la serie Sky Exclusive, che vede protagonisti lo stesso The Weeknd e Lily-Rose Depp, sarà presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes l’interesse continua a crescere.

E ora è arrivato il teaser trailer, con le immagini di un super sexy Lily-Rose Depp nei panni di Jocelyn che, dopo che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare il suo ultimo tour, è decisa a rivendicare lo status di più grande popstar d’America. The Weeknd invece interpreta Tedros,impresario di nightclub dal passato problematico che riaccenderà le sue passioni. Questo nuova versione di se stessa la riporterà di nuovo sull’Olimpo o la farà precipitare nell’abisso?

Nel cast, oltre a The Weeknd e Lily-Rose Depp, ci sono anche Troye Sivan, Dan Levy, Da’Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son e Hank Azaria.

The Idol arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 5 giugno.