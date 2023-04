‘The Ferragnez’: ecco quando uscirà la seconda stagione

News Musica

Fedez racconta cos’è successo: «Ho sospeso un antidepressivo e mi ha provocato un effetto rebound»

Il cantante ha svelato qualche dettaglio su ciò che ha vissuto negli ultimi mesi: «Mi ha impedito di svolgere il mio lavoro, motivo per cui non sono potuto essere presente alla presentazione di 'Lol', né al processo per la strage di Corinaldo. Ad oggi non sono al 100%, ma giorno dopo giorno miglioro»