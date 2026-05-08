‘The Echo Chamber’, le prime immagini del film di Pallaoro dall’ultima sceneggiatura di Bertolucci

Svelate le prime immagini di The Echo Chamber, il nuovo film di Andrea Pallaoro con un cast internazionale guidato da Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Il film racconta una storia d’amore inquieta e sfuggente, in cui i confini tra presenza e assenza, cura e dipendenza, desiderio e controllo si fanno sempre più labili. Al centro ci sono Leo (Marinelli) e Anne (Vikander), due figure che si inseguono e si perdono in un rapporto da cui non riescono né a liberarsi né a restare davvero.

A fare da controcanto, la voce di Ava (Sarandon), che attraversa il tempo e fa emergere ciò che resiste o che non può più essere trattenuto. Il progetto porta con sé anche un elemento particolarmente significativo: The Echo Chamber è infatti l’ultima opera firmata da Bernardo Bertolucci, autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi.

Il film è una coproduzione italo-belga tra Indigo Film e Rai Cinema per l’Italia e Versus con O’Brother Distribution per il Belgio, con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e del programma europeo Creative Europe Media. La distribuzione italiana sarà curata da 01 Distribution, mentre le vendite internazionali sono affidate a Paradise City Sales, in collaborazione con UTA per il Nord America.

Dietro la macchina da presa, Pallaoro (già autore di Medeas, Hannah e Monica, presentati a Venezia) torna a lavorare su dinamiche intime e relazionali, confermandosi una delle voci più riconoscibili del cinema contemporaneo italiano.