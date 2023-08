‘The Boy and the Heron’, il nuovo film di Hayao Miyazaki, aprirà due importanti festival

The Boy and the Heron, titolo internazionale di How Do You Live?, il nuovo, attesissimo film film di Hayao Miyazaki aprirà prima il Toronto International Film Festival il 7 settembre e poi Festival di San Sebastián il 22, segnando la prima europea del film.

La doppietta festivaliera nel giro di un paio di settimane è ovviamente un segno dell’enorme stima per Miyazaki e un notevole miglioramento dell’importanza dell’animazione per la kermesse spagnola: è la quarta volta infatti che un’opera del maestro sarà proiettata a San Sebastián, ma è la prima volta che parteciperà alla selezione ufficiale, ha spiegato il festival giovedì.

Miyazaki è stato in precedenza al Velodromo di San Sebastián con La città incantata e Ponyo sulla scogliera e a Perlak con Si alza il vento.

Il concorso spagnolo include un altro film d’animazione, Sultana’s Dream di Isabel Herguera. Un terzo, They Shot the Piano Player del premio Oscar Fernando Trueba, è invece una proiezione speciale. Era già successo che un film d’animazione aprisse San Sebastián in precedenza: Foosball di Juan José Campanella ha inaugurato il festival nel 2013.

L’epico fantasy animato del cineasta giapponese, che pare proprio sarà il suo ultimo lavoro, nel titolo originale fa riferimento all’omonimo romanzo del 1937 di Genzaburō Yoshino, How Do You Live?, che appare nel film, ma il lungometraggio ha una storia originale che non è collegata al romanzo.

È uscito al luglio in Giappone, incassando 13,2 milioni di dollari nel suo weekend di apertura, segnandolo come il più grande debutto nella storia dello Studio Ghibli. Il film segue un ragazzo di nome Mahito Maki, che scopre una torre abbandonata nella sua nuova città ed entra in un mondo fantastico con un airone cenerino parlante.

Gkids distribuisce The Boy and the Heron in Nord America, dove uscirà nelle sale entro la fine dell’anno. Non si conosce ancora la data di debutto in Italia.