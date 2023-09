Terry Gilliam special guest e Peter Greenaway presidente di giuria del Matera Film Festival 2023

Terry Gilliam sarà lo special guest della quarta edizione Matera Film Festival, che si terrà nella “Città dei Sassi” dal 30 settembre al 7 ottobre. Tra i fondatori dei Monty Python, il regista di Banditi nel tempo, Brazil, Le avventure del Barone di Münchausen, La leggenda del re pescatore, L’esercito delle 12 scimmie e Paura e delirio a Las Vegas terrà una masterclass e incontrerà il pubblico del Matera Film Festival per raccontare il suo percorso artistico, i retroscena dei suoi film e i suoi progetti per il futuro. Illustratore, disegnatore d’animazione, comico, scrittore si è affermato negli anni Ottanta come regista dal tratto fantastico, surreale e visionario; nelle sue opere sono ricorrenti i suoi temi prediletti: la fuga, la perdita d’identità, la descrizione di un universo angoscioso e la città vista in chiave distopica e postmoderna. “Un genio del cinema – secondo Dario Toma, presidente del Matera Film Festival – che farà il pari con un altro visionario della settimana arte presidente di giuria lungometraggi di questa edizione: Peter Greenaway”.

Proprio all’opera di Terry Gilliam è in parte ispirato il manifesto del Matera Film Festival 2023, ad opera del visualartist Silvio Giordano, che ha come protagonisti dei bambini in cammino verso un futuro misterioso. Con loro c’è Giuliana, la balena del festival simbolo di letteratura, cinema e metafora del rispetto verso il pianeta terra e gli animali. Le bambine invitano il pubblico a seguirle verso la luce, verso un salto evolutivo dell’umanità. Come nel film L’esercito delle 12 scimmie di Terry Gilliam sperano in un futuro privo di pandemie, guerre, crisi climatica e dove gli animali possano vivere liberi.

In un percorso ideale di avvicinamento all’inaugurazione della kermesse, il 13 settembre alle 21,45 nella splendida cornice del Circolo Antico del Tiro al Volo di Roma saranno consegnati i premi d’onore Matera film festival a Barbara Bouchet, Alessio Lapice e Marisa Laurito.