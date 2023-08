‘Tell It Like a Woman’: il cinema dalla parte delle donne

Un film di donne, sulle donne, per tutti. Questo il motto dietro Tell It Like a Woman, il nuovo lungometraggio in sette parti distribuito da TaTaTu per mettere la narrazione al femminile, del femminile, al centro dello schermo.

Come rivela il titolo, infatti, Tell It Like a Woman tratta l’universo e lo sguardo femminile sul contemporaneo, e crea una narrazione inclusiva per rivelare ciò che, troppo spesso, rimane nascosto nell’esperienza delle donne. Per farlo si affida a sette storie: sette cortometraggi di massimo 15 minuti l’uno, scritti da sette sceneggiatrici, diretti da sette registe e interpretati da attrici affermate. I nomi sono di calibro internazionale, il respiro è cosmopolita e, ancora una volta, senza barriere. Narrazioni di fantasia o ispirate a storie vere, ma tutte con protagoniste forti al centro, decise a superare le grandi e piccole sfide che la vita pone loro davanti.

C’è Unspoken per esempio, diretto da Maria Sole Tognazzi e interpretato da Margherita Buy. Unspoken narra l’incontro inaspettato tra due donne all’interno di una clinica veterinaria e la verità tragica che questo porterà a galla. La scelta da compiere sarà tra libertà e prigionia, in una storia che si prevede ricca di tensione. Lagonegro, il secondo titolo di Tell It Like a Woman, tratta invece il tema della maternità da un punto di vista spesso dimenticato: quello della maternità non biologica, e della cura per l’altro che le donne prendono sulle proprie spalle. Diretto all’argentina Lucìa Puenzo, Lagonegro è interpretato da Eva Longoria, da sempre in prima linea per la difesa dei diritti delle donne e delle minoranze.

Si continua con Elbow Deep, cortometraggio realizzato negli Stati Uniti e diretto da Catherine Hardwicke (la ricorderete per la regia dei film tratti dalla saga di Twilight). Ispirato a una storia vera, Elbow Deep racconta la storia della dottoressa Susan Partovi e del suo impegno verso i più deboli della società. A interpretare la coraggiosa dottoressa è il Premio Oscar Marcia Gay Harden. Nel cast anche l’influencer Jasmine Luv e l’attrice e modella Cara Delevingne.

Dall’India viene la quarta storia di Tell It Like a Woman, Sharing a Ride, girato da Leena Yadav, tra le più importanti registe indiane, e interpretato da Jacqueline Fernandez e Anjali Lama, prima modella trans a ottenere riconoscimento nazionale in India. Un cortometraggio che parla di pregiudizi e di come affrontarli. Anche perché, spesso, quando non ci fidiamo di qualcosa, o qualcuno, è solo perché ne abbiamo irrazionalmente paura.

Pepcy & Kim racconta invece la storia vera di Kim Carter, inserita nella Top Ten dei finalisti del premio Hero of the Year della CNN per il brillante percorso di recupero da un disturbo di personalità multipla che l’aveva instradata sulla via del crimine e che la porterà, infine, a ricongiungersi con la figlia. Pepcy & Kim è girato da Taraji P. Henson e interpretato da Jennifer Hudson e Pauletta Washington. Ma di maternità parla anche il cortometraggio giapponese A Week in My Life, diretto da Mipo O e interpretato da Anne Watanabe. La protagonista è Yuki, una madre che lavora senza sosta per mantenere i figli ma che, nel farlo, si scorda di stare loro veramente vicino. Le cose cambieranno quando riceverà un regalo inaspettato.

Last but not least, Tell It Like a Woman torna in Italia con Aria, cortometraggio di animazione diretto da Lucia Bulgheroni e Silvia Carobbio. Una storia che parla degli stereotipi con cui impariamo a convivere fin da piccoli, e che dobbiamo rompere per essere, finalmente, liberi di essere quello che siamo.

Tell It Like a Woman è accompagnato da una colonna sonora d’eccezione, con una canzone scritta appositamente per il film: Applause, firmata da Diane Warren – candidata a 12 premi Oscar e vincitrice del Golden Globe 2020 per la migliore canzone originale – e interpretata da Sofia Carson.