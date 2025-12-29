‘Stranger Things’, l’ultimo episodio del Vol. 2 è uno dei peggio valutati dal pubblico

Il secondo volume dell’ultima stagione di Stranger Things è uscito la notte di Natale, con gli episodi dal quinto al settimo che proseguono lo scontro finale tra i protagonisti e Vecna ​​(Jamie Campbell Bower).

L’episodio finale del volume precedente, Capitolo quattro: Lo stregone, è stato tra gli episodi con il punteggio più alto secondo le valutazioni dei fan su IMDb. La conclusione della seconda parte, Capitolo sette: Il ponte, è stato invece valutato dal pubblico tra i peggiori della serie.

La puntata, che ha visto l’eroico gruppo di amici prepararsi per un’ultima battaglia nell’anniversario della scomparsa di Will Byers (Noah Schnapp), ha ottenuto un punteggio di 5,5 su 10 su 72.800 voti. È il secondo episodio con il punteggio più basso, superato solo da La sorella perduta del 2017 (6 su 10). Quello con il punteggio più alto è attualmente il Capitolo sette: Il massacro all’Hawkins Lab della quarta stagione.

Anche la serie nel suo complesso ha faticato a ottenere il gradimento del pubblico. Attualmente ha un indice di gradimento del 67% su Rotten Tomatoes, in netto calo rispetto all’89% della quarta stagione. I critici sono stati più clementi, con un punteggio dell’84% da parte dei giornalisti.

L’episodio finale di Stranger Things (che dura due ore e 8 minuti) arriverà la notte di Capodanno, sempre su Netflix.