‘Stranger Things’ ha interrotto la produzione dell’ultima stagione per lo sciopero degli sceneggiatori

I fan di Stranger Things dovranno aspettare un po’ più del previsto per la quinta e ultima stagione della serie: la produzione è stata rinviata a causa dello sciopero in corso della Writers Guild of America.

I creatori della serie, i Duffer Brothers, hanno dato la notizia sull’account Twitter Stranger Writers, un profilo solitamente utilizzato per anticipare le puntate future e rispondere alle domande sulla serie, ribadendo l’importanza degli sceneggiatori anche se i copioni sono ormai quasi finiti.

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then — over and out. #wgastrong

— stranger writers (@strangerwriters) May 6, 2023