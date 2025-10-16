 La clip in esclusiva del documentario su Alberto Arbasino | Rolling Stone Italia
libero, liberissimo

‘Stile Alberto’, ecco la clip in esclusiva del nuovo documentario su Arbasino

Sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma il 19 ottobre, la regia è di Michele Masneri con Antongiulio Panizzi. Noi ve lo anticipiamo così, in esclusiva

di
Stile Alberto

Alberto Arbasino nel documentario 'Stile Alberto'

Foto: press

Alberto Arbasino è stato un unicum, nella cultura italiana del Dopoguerra. Nato nel 1930, scomparso nel 2020, Arbasino è stato i maggiori scrittori italiani del secondo Novecento, ma anche intellettuale, critico letterario, giornalista e protagonista dei salotti culturali. È stato deputato della politica, è stato un dandy, ed è uno “dei” nomi dei libri di testo universitari.

Ora, dalla Festa del Cinema di Roma arriva un nuovo documentario che lo racconta, Stile Alberto. Diretto e sceneggiato da Michele Masneri e Antongiulio Panizzi, il documentario è la rielaborazione dell’omonimo libro pubblicato da Quodlibet nel 2021 e firmato da Masneri stesso. La ricostruzione dei “mondi” abitati da Arbasino si snoda attraverso materiali d’archivio, filmati inediti e testimonianza di amici, famigliari e colleghi: dal Gruppo 63 ai rapporti con Pasolini e Visconti, e poi la storia d’amore con il compagno Stefano.

Le musiche originali sono di Enzo Foniciello, la fotografia è di Elio Di Pace, il montaggio di Edwin J. Tonin Carranza. E tra i produttori (oltre a Mad Entertainment e Rai Documentari) figura anche Luca Guadagnino.

La presentazione del documentario avverrà nel contesto della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle Arts, il 19 ottobre. Guarda la clip qui sotto:

