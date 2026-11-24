Steven Spielberg si mette il cappello da cowboy, e a cucirgli addosso la sceneggiatura sarà Paul Thomas Anderson. Variety conferma: il regista porterà sullo schermo The Heart in Winter, romanzo western di Kevin Barry uscito nel 2024, per Focus Features. Nel cast ci sono Cillian Murphy, Jessie Buckley e Mark Rylance.

La storia è quella di Tom Rourke, poeta irlandese che si innamora di Polly Gillespie, giovane sposa del capitano della miniera della città. I due scappano verso San Francisco con una banda di uomini armati alle calcagna: un western di fughe e versi, dove la frontiera passa anche tra il dovere e il desiderio.

Per Anderson è una prima volta: non ha mai scritto un film senza dirigerlo. Arriva dal successo di Una battaglia dopo l’altra, sei Oscar, tra cui il suo primo come miglior regista. Per Spielberg è un reincontro con Buckley, premiata con l’Oscar come miglior attrice per Hamnet – Nel nome del figlio, che lui ha prodotto sempre per Focus. L’attrice è stata di recente in The Bride! di Maggie Gyllenhaal con Christian Bale, e aspetta Hold on to Your Angels con Paul Mescal e Three Incestuous Sisters con Josh O’Connor, Dakota Johnson e Saoirse Ronan.

Murphy, Oscar per Oppenheimer, ha da poco rimesso il cappotto di Tommy Shelby in The Immortal Man, il film di Peaky Blinders per Netflix, e lo aspettano A Quiet Place Part III e il capitolo conclusivo di 28 Years Later. Rylance, che con Spielberg ha fatto Il ponte delle spie nel 2015, sarà in Artificial di Luca Guadagnino, sul caso Sam Altman, e ha in preparazione Nice Fish, suo esordio alla regia con Michelle Williams.

Spielberg arriva da Disclosure Day, thriller fantascientifico uscito a giugno con Universal: 44 milioni di dollari all’esordio, 447 nel mondo. Producono Kristie Macosko Krieger, Sara Murphy, Anderson e Spielberg. L’uscita è puntata sul 2028.