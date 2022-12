Stallone presenta ‘Tulsa King’, la sua nuova serie in uscita a Natale

Stallone torna sul piccolo schermo, e per la prima volta come protagonista di una serie tv. Questa volta è un capomafia reduce da 25 anni di carcere ed esiliato in Oklahoma, dalla famìgghia. E proprio a Tulsa troverà un manipolo di personaggi improbabili per fondare il suo nuovo impero criminale. Imperdibile per i fan del vecchio Sly, abbiamo incontrato l’attore a Roma per farci raccontare qualcosa in più su Tulsa King, la serie che debutta proprio il giorno di Natale su Parmamount+.

«È un uomo che ha cambiato vita, non è uno stinco di santo ma può essere una persona nuova. È uomo che non accetta di finire da solo in un posto che non conosce. Tu vuoi finire da solo? Io no, non voglio». Cliccate sul video per vedere l’intervista completa: alla fine ci siamo anche fatti dire se preferisce Rocky o Rambo.

Qui sotto il trailer di Tulsa King: