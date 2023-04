Sta per arrivare un reboot di ‘Harry Potter’?

Sta per arrivare un nuovo Harry Potter? Per essere più precisi: una nuova serie tratta dai libri di Harry Potter? Parrebbe proprio di sì.

Sembra infatti che HBO Max sia vicina a un accordo per riadattare la saga firmata J.K. Rowling in una serie per il piccolo schermo. Si tratterebbe di un vero e proprio reboot, dice Bloomberg, la prima testata a riportare la notizia.

«Ogni stagione della serie sarà l’adattamento di uno dei libri della saga», viene riportato, «il che significa che saremmo di fronte a un altro franchise che potrebbe andare avanti per anni e anni».

Tuttavia, non è ancora stato finalizzato l’accordo con l’autrice dei libri. Il CEO di Warner Bros. David Zaslav e quello di HBO Casey Bloys avrebbero «fatto di tutto» per convincere Rowling a dire di sì, ma il suo ok non è ancora arrivato.

La serie tratta da Harry Potter sarebbe uno dei progetti chiave della nuova strategia di contenuti streaming di HBO Max. Insieme, si vocifera, a un altro prequel di Game of Thrones, incentrato questa volta sulla storia di Aegon I.

I film tratti dai romanzi di Harry Potter hanno incassato 7.7 miliardi di dollari al botteghino internazionale.