Sta arrivando un terzo capitolo di ‘Hocus Pocus’?

Bette Midler potrebbe presto tornare a lanciare incantesimi: l’attrice ha infatti condiviso un aggiornamento su quello che potrebbe diventare Hocus Pocus 3.

Il tanto atteso terzo capitolo del franchise — in cui Midler interpreta la strega di Salem Winifred Sanderson — ha finalmente una sceneggiatura, come ha rivelato di recente a Watch What Happens Live. «Be’, sapete, mi hanno mandato una sceneggiatura. E in gran parte è stupenda» ha raccontato.

Ha poi aggiunto: «Quindi mi sono molto emozionata, e ora siamo un po’ nella fase in cui cerchiamo di capire cosa sarà, dove sarà ambientato, quanto costerà e tutte quelle questioni logistiche».

Il film originale, uscito nelle sale nel 1993, fu un flop al botteghino. Nel tempo, però, è diventato un cult, un classico della stagione di Halloween e un punto di riferimento per i drag show. Inoltre, ha trasformato la città di Salem — teatro dei processi alle streghe del 1692 e set del film — in una meta presa d’assalto dai fan di Hocus Pocus, soprattutto durante il mese di ottobre.

Bette Midler Reveals She’s Seen The Script For Hocus Pocus 3 | WWHL

Guarda questo video su YouTube

Nel 2022, Midler è tornata sullo schermo insieme alle sue “sorelle Sanderson”, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, per Hocus Pocus 2, che si è rivelato un successo a tutti gli effetti. Il film ha stabilito un record su Disney+, totalizzando 2,7 miliardi di minuti di visione in una sola settimana, secondo Deadline. Sulla scia di quel risultato, Sean Bailey, presidente della Walt Disney Studios Motion Picture Production, aveva dichiarato al New York Times che un terzo capitolo di Hocus Pocus era ufficialmente in sviluppo.

La Midler ha ricordato a Cohen come il sequel abbia «impiegato 30 anni» per vedere la luce. «Facevamo pressioni alla Disney di continuo: “Dai, Hocus Pocus… guarda questi numeri!“». Midler e Cohen si sono anche stupiti del successo del secondo film. «Miliardi di visualizzazioni», ha detto Midler. «Miliardi! Non avevo mai sentito un numero simile prima d’ora».

Un calendario di produzione e una data di uscita per Hocus Pocus 3 non sono ancora stati annunciati.