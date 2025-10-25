Springsteen sta già pianificando un sequel di ‘Liberami dal nulla’

Bruce Springsteen sta già pianificando un potenziale sequel di Liberami dal nulla. In una nuova intervista con Variety all’AFI Fest, il regista Scott Cooper ha dichiarato che il Boss era interessato ad altri film dopo l’uscita del biopic.

“Suppongo che se si possono fare quattro film sui Beatles, si possano fare anche un paio di film su Bruce Springsteen”, ha detto riferendosi ai quattro prossimi biopic di Sam Mendes.

Liberami dal nulla, che vede Jeremy Allen White protagonista, drammatizza la registrazione dell’album del 1982 di Springsteen Nebraska, mentre combatte contro la depressione e i ricordi ossessionanti della sua infanzia traumatica.

“Ci sono così tanti capitoli nella vita di Bruce, seriamente, che sarebbero perfetti per un adattamento cinematografico”, ha aggiunto Cooper. “È una cosa di cui Bruce e io abbiamo parlato. Credo che ami davvero questo film. Ha adorato l’esperienza”.

“Penso che si senta incredibilmente a suo agio con qualcuno che racconta un capitolo molto doloroso della sua vita. Bisognerebbe chiederglielo, ma credo che sia pronto per di più”.

“La prima volta che ho registrato Nebraska, che è stata la prima volta che ho cantato davvero sul set… sapevo che Bruce era lì quel giorno, ma non volevo vederlo mentre andavo sul set”, ha detto Jeremy Allen White.

“Avevo bisogno di rimanere concentrato su quello che stavo facendo. Lui mi ha trovato dopo, mi ha guardato negli occhi e mi ha abbracciato. Questo mi ha dato un’enorme fiducia per portare a termine il film”.

Altrove, all’AFI Fest, Springsteen ha nuovamente attaccato Donald Trump in seguito alle recenti proteste contro il presidente degli Stati Uniti e ha elogiato l’alleanza dei No Kings.

“Fuori, negli Stati Uniti si sta scatenando l’inferno”, ha detto Springsteen. “Per 250 anni in tutto il mondo, nonostante tutti i nostri difetti, gli Stati Uniti sono stati un faro di libertà, democrazia, speranza e libertà.”

Ha continuato: “Ho trascorso 50 anni viaggiando come una sorta di ambasciatore musicale per l’America, e ho visto in prima persona tutto l’amore e l’ammirazione che la gente di tutto il mondo ha nutrito per gli USA dei nostri più alti ideali”.

“Nonostante quanto terribilmente danneggiata sia stata l’America di recente, vale la pena lottare per quel Paese e quegli ideali. Voglio mandare questo messaggio come preghiera per l’America, per la nostra unità e per il No Kings“.