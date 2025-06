‘Springsteen: Deliver Me from Nowhere’: guarda il trailer del biopic del Boss starring Jeremy Allen White

È online il trailer di Springsteen: Deliver Me from Nowhere, l’attesissimo biopic di Bruce Springsteen starring Jeremy Allen White.

Diretto da Scott Cooper (Crazy Heart), si concentrerà sul periodo in cui il mito del rock americano ha lavorato al suo album Nebraska, uscito nel 1982.

Del cast fanno parte anche Jeremy Strong alias Jon Landau, il manager di Springsteen; Stephen Graham di Adolescence nei panni del padre Douglas; Paul Walter Hauser alias l’ingegnere del suono Mike Batlan; oltre a Odessa Young, Marc Marcon, Johnny Cannizzaro (nei panni di Steve Van Zandt), Harrison Gilbertson, David Krumholtz e Chris Jaymes.

Il film uscirà nelle sale il prossimo 24 ottobre: lo vedremo in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia?