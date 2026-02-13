Spielberg ha donato 25mila dollari al GoFundMe di James Van Der Beek

Steven Spielberg e la moglie Kate Capshaw sono tra coloro che hanno donato alla pagina GoFundMe aperta per la famiglia del compianto James Van Der Beek. Il regista premio Oscar ha donato 25mila dollari alla raccolta fondi, lanciata dagli amici più stretti della star di Dawson’s Creek per sostenere la moglie, Kimberly Van Der Beek, e i loro sei figli. La campagna chiede aiuto economico dopo che le spese mediche hanno lasciato la famiglia “senza fondi”.

Van Der Beek, 48 anni, è morto mercoledì dopo una battaglia contro un tumore al colon-retto (qui il nostro ricordo) Aveva annunciato per la prima volta nel novembre 2024 di aver “affrontato privatamente questa diagnosi” dall’agosto 2023.

Giovedì alle 19:30 PT erano stati raccolti oltre 2 milioni di dollari rispetto a un obiettivo iniziale di 1,5 milioni. Nelle prime ore di mercoledì il traguardo era molto più basso, fissato a 550.000 dollari, ma con il continuo afflusso di donazioni gli organizzatori hanno progressivamente aumentato la cifra. E a meno di 24 ore dalla creazione della pagina, la raccolta aveva già superato il milione di dollari.

«Grazie di cuore per essere stati vicini a James e alla sua splendida famiglia. La vostra gentilezza ha significato più di quanto possiamo esprimere a parole. In mezzo a un dolore profondo, il vostro sostegno è stato una luce. Ci ricorda che l’amore è reale, che la comunità è forte e che lo spirito di James continua a unire le persone», hanno scritto gli amici della famiglia Van Der Beek in un nuovo messaggio su GoFundMe.

«In questo momento la famiglia si sta prendendo del tempo per elaborare il lutto e stare insieme. Chiediamo gentilmente ai media e al pubblico di concedere loro spazio e privacy mentre attraversano questo periodo doloroso. Il vostro rispetto e la vostra comprensione daranno loro lo spazio necessario per guarire. Continuate a tenere la moglie di James e i suoi cari nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere. Grazie per onorare la sua vita con compassione, generosità e amore».

Anche se Spielberg e Van Der Beek non abbiano mai lavorato ufficialmente insieme a un film o a un progetto televisivo, il personaggio dell’attore in Dawson’s Creek idolatrava il regista come suo eroe cinematografico, e nella camera di Dawson erano presenti diversi poster dei film di Spielberg.

Il regista di The Fabelmans aveva già sorpreso i fan della serie durante la reunion a New York lo scorso anno con un videomessaggio: «Dawson, ce l’hai fatta. Forse un giorno potrò avere anch’io un armadio come quello di Dawson», aveva detto Spielberg.

Tra le altre personalità di Hollywood che hanno donato al GoFundMe di Van Der Beek ci sono il regista di Wicked – Parte 2 Jon M. Chu, che ha versato 10.000 dollari, e il premio Oscar Zoe Saldana (2.500 dollari al mese).

Il messaggio iniziale pubblicato su GoFundMe recitava: «All’indomani di questa perdita, Kimberly e i bambini affrontano un futuro incerto. I costi delle cure mediche di James e la lunga battaglia contro il cancro hanno lasciato la famiglia senza fondi. Stanno facendo del loro meglio per restare nella loro casa e per garantire ai bambini la possibilità di continuare gli studi e mantenere una certa stabilità in questo momento incredibilmente difficile. Il sostegno di amici, familiari e della comunità farà una differenza enorme mentre affrontano il cammino che li attende».

«La vostra generosità contribuirà a coprire le spese essenziali, pagare le bollette e sostenere l’istruzione dei bambini», proseguiva la dichiarazione. «Ogni donazione, indipendentemente dall’importo, aiuterà Kimberly e la sua famiglia a ritrovare speranza e sicurezza mentre ricostruiscono le loro vite. Grazie per aver preso in considerazione un contributo a loro sostegno».