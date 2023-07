‘Spicy Calabria’ sbarca su Amazon, un viaggio nella cultura e nel sapore del piccante

Di questi tempi non è facilissimo che un film-documentario possa riscuotere successo di critica e di pubblico a partire dalla sala cinematografica. Eppure è capitato. Ed è proprio sull’onda di questo exploit che il documentario Spicy Calabria è finalmente disponibile su Amazon Prime Video. Il film, prodotto da Oplus Europe e RS Productions, promette di ripetere sulla piattaforma i numeri registrati in sala: basti pensare che, nei primi giorni di programmazione sul servizio dedicato agli utenti Prime di Amazon, ha già ottenuto più di 30 mila visualizzazioni.

Spicy Calabria racconta la storia del peperoncino in Calabria, utilizzando il piccante come filo conduttore per raccontare la vicenda di questa regione unica e offrendone uno sguardo diverso e lontano dai luoghi comuni. Il cibo come agente culturale lungo i secoli è uno degli elementi più interessanti delle nuove narrazioni contemporanee, per questo il regista Giacomo Arrigoni guida la protagonista Esmeralda Spadea in un emozionante viaggio on the road, alla scoperta della regione e di una nuova passione per la vita.

Spicy Calabria mette in risalto tutte le principali eccellenze calabresi legate al piccante, grazie al contributo di personalità e istituzioni di primo livello come l’Accademia del Peperoncino. Il documentario, però, non si limita a raccontare la piccantezza della Calabri, concentrandosi unicamente sugli aspetti — diciamo — più “folkloristici”. Anzi: attraverso questo viaggio, Spicy Calabria vuole far conoscere in Italia e all’estero panorami mozzafiato, borghi magici e uno stile di vita locale spesso vittima di cattiva reputazione nata da troppi luoghi comuni.

Al successo di pubblico si è unito anche quello della critica, dicevamo. Spicy Calabria, infatti, ha ottenuto più di 15 premi come miglior documentario in festival internazionali ed è stato selezionato in oltre 25 festival in tutto il mondo. Inoltre, è stato proiettato al leggendario Chinese Theatre di Hollywood durante il Los Angeles Italia Film Fashion and Art Festival 2022, dove ha ricevuto un premio dal Console Generale d’Italia, Silvia Chiave, per aver promosso le eccellenze italiane nel mondo.

La realizzazione di Spicy Calabria è stata possibile anche grazie alla lungimiranza della Calabria Film Commission, che ha contribuito alla produzione del film. Attualmente, il documentario è distribuito su Amazon in Italia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, consentendo a un pubblico internazionale di godere di questa esperienza cinematografica che celebra la cultura calabrese e la sua passione per il piccante.