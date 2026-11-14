‘South Park’ prende in giro Trump: «Non c’è gusto a infierire su un perdente»

Nell’ultimo episodio di South Park, andato in onda mercoledì 11 novembre negli Stati Uniti, Donald Trump non compare. La puntata però si apre con una battuta su di lui, affidata al signor Garrison. Garrison è il maestro di Stan, Kyle, Cartman e Kenny, ed è il personaggio che la serie ha usato per anni come parodia di Trump. Nel 2016 lo aveva fatto diventare presidente degli Stati Uniti, con tanto di riporto biondo.

In We Be Clubbin’, questo il titolo dell’episodio, Garrison riunisce la scuola in assemblea e commenta le elezioni di metà mandato del 3 novembre. «So che avete tutti sentito delle elezioni e della sonora batosta che si è preso il nostro presidente», dice agli studenti. «Certo, potremmo andare avanti all’infinito a fare battute su di lui, ma non c’è gusto a infierire su un perdente indifeso. Quindi questa settimana non lo faremo, ok?». Poi annuncia che, visti i risultati, a scuola arriveranno dei «cambiamenti progressisti».

Con questo episodio Trey Parker e Matt Stone, i creatori della serie, continuano una lunga serie di attacchi al presidente. Per questa stagione, la ventinovesima, hanno perfino cambiato il nome della serie in South America, come presa in giro della mania di Trump di aggiungere «America» ai nomi dei luoghi, come ha fatto con il lago Ontario, ribattezzato lago America durante lo scontro commerciale con il Canada. Negli episodi precedenti Trump era stato mostrato a letto con Satana, con un micropene e mentre fa sesso con il vicepresidente JD Vance. Parker e Stone hanno raccontato che all’inizio volevano fermarsi dopo un solo episodio su Trump, ma le reazioni del pubblico li hanno convinti ad andare avanti.