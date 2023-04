Sono iniziate le riprese della seconda stagione di ‘House of the Dragon’

La Danza dei Draghi è ormai alle porte. Sono infatti appena cominciate, presso i Leavesden Studios nel Regno Unito, le riprese dei nuovi, attesissimi episodi di House of the Dragon, la serie HBO tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin ambientata 200 anni prima degli eventi di Game of Thrones. La nuova stagione debutterà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

«House of the Dragon è tornata. Siamo entusiasti di girare ancora una volta con i membri di quella che consideriamo ormai la nostra famiglia e con nuovi talenti davanti e dietro la macchina da presa», ha detto Ryan Condal, co-creatore, showrunner e produttore esecutivo della nuova stagione. «Tutti i vostri personaggi preferiti presto cospireranno di nuovo ai tavoli del consiglio, marceranno con i loro eserciti e cavalcheranno i loro draghi in battaglia. Non vediamo l’ora di condividere ciò che abbiamo in serbo per voi».

Nel cast della seconda stagione ci saranno tutti i volti più amati della serie, a partire da Matt Smith, Olivia Cooke e Emma D’Arcy. E poi Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Fra gli attori che tornano nei nuovi episodi anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.