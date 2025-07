Sono iniziate le riprese del ‘Diavolo veste Prada 2’

Preparatevi: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci torneranno ufficialmente per Il diavolo veste Prada 2, la cui produzione è appena iniziata. Lo conferma Variety.

Oltre alle star del film originale del 2006, Kenneth Branagh si unirà al cast nel ruolo del marito di Miranda Presley (Streep), l’esigente caporedattrice della rivista Runway. La 20th Century Studios, di proprietà di Disney ha confermato la notizia su Instagram, condividendo solo un teaser di due “diaboliche” décolleté rosse.

Basato sul romanzo del 2004 di Lauren Weisberger, Il diavolo veste Prada segue l’aspirante giornalista Andy Sachs (Hathaway) che viene assunta da una rivista di moda patinata (un lavoro per cui un milione di ragazze “ucciderebbero”!) ma si ritrova in balia della sua esigente caporedattrice. Il libro è un roman-à-clef; la Weisberger ha lavorato per un breve periodo come assistente di Anna Wintour a Vogue. Tra l’altro Wintour ha annunciato la scorsa settimana la sua intenzione di lasciare la carica dopo 37 anni.

I dettagli del sequel non sono stati confermati, ma la trama, a quanto pare, segue Miranda Priestly mentre affronta la sua carriera nel declino dell’editoria tradizionale. Si scontra con il personaggio di Blunt, la sua ex assistente che ora è una potente dirigente di un gruppo del lusso con fondi pubblicitari di cui Priestly ha disperatamente bisogno. Non è chiaro come Andy Sachs, interpretata da Hathway, entrerà a far parte della storia; alla fine del primo film, lascia Runway e accetta un lavoro in un giornale. David Frankel e Aline Brosh McKenna, che hanno diretto e scritto il film originale, torneranno per il sequel.

Il diavolo veste Prada 2 uscirà nelle sale il 1° maggio 2026.