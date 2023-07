Sky Italia, tutte le nuove serie in arrivo nella prossima stagione

Sono stati annunciati i titoli che comporranno la prossima stagione di programmazione Sky Italia. Ecco tutti i progetti in lavorazione o in post-produzione che vedremo prossimamente.

In sviluppo le serie Piedone con Salvatore Esposito, dal cult Piedone lo sbirro del 1973 starring Bud Spencer, e La Mala, ispirata all’omonima docuserie sulla Milano criminale e ideata da Stefano Sardo con Chiara Battistini e Paolo Bernardelli, già dietro il doc Sky Original.

È stato anche annunciato il cast di guest star della seconda stagione di Call My Agent – Italia, ovvero: Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino e Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi, Elodie, Sabrina Impacciatore. E i protagonisti di Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883 di Sydney Sibilia: Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, rispettivamente nei panni Max Pezzali e Mauro Repetto.

Tra i progetti più attesi anche M. Il figlio del secolo, dal romanzo Premio Strega di Antonio Scurati. Diretta da Joe Wright (Espiazione, L’ora più buia), vede nel cast, oltre a Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini, Francesco Russo, Barbara Chichiarelli, Benedetta Cimatti, Federico Majorana, Lorenzo Zurzolo, Federico Mainardi, Maurizio Lombardi, Gianmarco Vettori, Gaetano Bruno, Paolo Pierobon, Gianluca Gobbi e Gabriele Falsetta.

Attese anche le serie Un’estate fa, con Lino Guanciale e Filippo Scotti, Un amore, interpretata da Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, Unwanted – Ostaggi del mare con Marco Bocci, dal libro Bilal di Fabrizio Gatti, e Non ci resta che il crimine – La serie, basata sul ciclo di film di grande successo diretti da Massimiliano Bruno. Oltre alle seconde stagioni di Domina con Kasia Smutniak e del Re con Luca Zingaretti, e il film Sky Original Vangelo secondo Maria di Paola Zucca con Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann.

Ma ci sono tanti altri titoli italiani in lavorazione, da Dostoevskij dei Fratelli D’Innocenzo, con Filippo Timi, all’Arte della gioia diretta da Valeria Golino, ispirata al romanzo di Goliarda Sapienza. Oltre a grandi produzioni internazionali come True Detective: Night Country con Jodie Foster, Mary & George con Julianne Moore, The Regime con Kate Winslet e Hugh Grant e The Sympathizer di Park Chan-wook con Robert Downey Jr., fino alle nuove stagioni – in arrivo prossimamente – delle premiatissime House of the Dragon e The White Lotus.