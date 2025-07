Sì, ci sarà una quinta stagione di ‘The Bear’

È ufficiale: ci sarà una quinta stagione di The Bear, ed è prevista per il 2026. Lo ha confermato ieri FX, dando ragione ai dubbi lasciati dal finale della quarta stagione, uscita nei giorni scorsi in Italia su Disney+.

«The Bear continua a essere uno show amato dai fan di tutto il mondo, e la loro risposta a quest’ultima stagione – confermata dagli ottimi dati di streaming – è stata spettacolare». Questa la dichiarazione di John Landgraf, Chairman di FX. «Anno dopo anno, Chris Storer, i produttori, il cast e la crew fanno di The Bear una delle serie migliori in circolazione. Siamo contenti ed emozionati nel sapere che potranno continuare a raccontare la loro storia».

Per ora non si hanno ulteriori anticipazioni, anche perché, dato il cliffhanger in chiusura della quarta stagione, (attenzione, piccolo spoiler) potrebbe non essere assicurato il ritorno di alcuni protagonisti, primi fra tutti Carmy (Jeremy Allen White), Syd (Ayo Edebiri) e Richie (Ebon Moss-Bachrach).

Insomma, ora più che mai: “Ogni secondo conta”.