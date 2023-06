Sharon Stone: «Dopo l’ictus sono stata dimenticata»

Sharon Stone ha dichiarato di essere stata dimenticata da Hollywood dopo essere stata colpita da un ictus, nel 2001. Un episodio che le fece prendere una pausa di due anni dal mondo della recitazione.

L’attrice è tornata sull’argomento durante l’evento Raising Our Voices di The Hollywood Reporter, dove ha confessato che la sua carriera non si è mai ripresa. «Da allora non ho più avuto lavori. Non volevo dirlo in giro perché se qualcosa va storto in te, sei fuori. Qualcosa è andato storto con me: sono fuori da 20 anni. Non ho avuto lavori. E a un certo punto della mia vita sono stata una grande star del cinema».

Che poi alcuni ruoli per la Stone ci sono stati (come Catwoman o Lovelace), ma siamo lontani dai fasti degli anni ’90. «Ho perso il mio posto nel mondo del lavoro. Ero la star del cinema più sexy, sapete? Era come se solo io e la Principessa Diana fossimo così famose. Lei è morta, io ho avuto un ictus. E siamo state dimenticate».