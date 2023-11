Shannen Doherty, il cancro è arrivato alle ossa: «Non ho ancora finito di vivere»

Shannen Doherty ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. L’attrice ha annunciato che il suo cancro al seno allo stadio 4 si è diffuso alle ossa.

La protagonista di Beverly Hills 90210 e Streghe ha detto a People Magazine che rimane di buon umore nonostante il progredire della malattia, e che è determinata ad andare avanti con il suo lavoro, col sensibilizzare sulla ricerca sul cancro e a «riflettere sul quadro generale» della vita. «Non voglio morire», ha detto Doherty.

«Non ho finito di vivere, non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho finito di sperare di cambiare le cose in meglio. Semplicemente: io non ho finito».

Doherty ha il cancro da quasi dieci anni. La patologia era andata in remissione ma pochi anni dopo è tornata. Shannen però non ha mai smesso di lavorare: «La gente presume che non puoi camminare, che non puoi mangiare, che non puoi lavorare. Siamo persone che vogliono lavorare, abbracciare la vita e continuare ad andare avanti», aveva detto qualche anno fa.

Ora, la fede la sta aiutando molto: «Il mio ricordo più grande deve ancora arrivare», ha detto Doherty. «Prego. Mi sveglio e vado a letto ringraziando Dio, pregando per le cose che contano per me senza chiedere troppo. Mi connette a un potere e a una spiritualità più elevati. La mia fede è il mio mantra».