Shannen Doherty ha condiviso un aggiornamento positivo nella sua battaglia contro il cancro

Shannen Doherty ha condiviso un aggiornamento riguardante la sua battaglia contro un cancro al quarto stadio. Lo ha fatto lunedì parlando con il suo oncologo, il dottor Amin Mirhadi, nel suo podcast Let’s Be Clear e discutendo brevemente di un nuovo trattamento di infusione antitumorale a cui si è sottoposta e che ha descritto come un “miracolo”.

La star di Beverly Hills, 90210, 52 anni, è stata vaga sui dettagli riguardanti il trattamento e non ha specificato di quale si trattasse, ma lo ha descritto come uno sviluppo positivo nella sua lunga battaglia contro la malattia.

“Dopo quattro trattamenti, non abbiamo visto nessuna differenza e tutti volevano che cambiassi, e io ho pensato, ‘Continueremo così e vedremo’”, ha detto Doherty. “Dopo il sesto, settimo trattamento abbiamo visto davvero la rottura della barriera ematoencefalica. Lo definisco un miracolo? Sì. Per me, questo è un miracolo in questo momento. In un certo senso ho lanciato i dadi e ho detto: “Continuiamo”.

La Doherty è stata sincera per anni riguardo alla sua esperienza con la malattia. Le è stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2015 e nel 2020 ha rivelato che era tornato e aveva raggiunto lo stadio quattro. Durante l’estate, Doherty ha condiviso un video in cui parlava con un medico prima di sottoporsi a un intervento chirurgico per eliminare un tumore alla testa. Alla fine dell’anno scorso, aveva rivelato che il cancro si era diffuso alle sue ossa.

Sempre nel corso del podcast di lunedì, Doherty ha raccontato che guarda spesso un’immagine che uno dei suoi medici le ha dato del suo cervello aperto. “Quando ho finito l’intervento e sono tornata a casa, l’ho mostrato a quante più persone potevo. Alcuni ne sono rimasti inorriditi, altri si sono divertiti come me”.

Lei e il suo medico si sono concentrati sull’importanza di trovare positività sia per la salute mentale che fisica del paziente quando si combatte contro la malattia:

“La speranza è sempre lì. Posso morire oggi, posso morire tra 20 anni, non lo so. Posso morire camminando fuori casa e un albero mi cade addosso o un autobus mi colpisce o qualsiasi altra cosa. Oppure posso morire di cancro”, ha detto Doherty. “Ma tutto quello che posso fare è vivere ogni giorno nel modo più positivo possibile, con tutta la speranza, abbracciarlo e dire: ‘Wow, oggi mi sveglierò di nuovo e cosa devo fare??’ Penso che se porti positività nella tua vita, questo ti aiuterà con il tuo corpo”.

Da Rolling Stone US