‘Sento ancora la vertigine’, guarda il trailer della docu-serie di Elodie

“Scendo, canto, cerco di spaccare tutto”, dice Elodie nel trailer della suo prima docu-serie, in arrivo il 20 febbraio su Prime Video. Parla di Sanremo, ovviamente, dove quest’anno sarà per la terza volta in gara (più una da ospite). Il racconto infatti segue la sfida per trovare la canzone giusta per l’edizione 2023 del Festival.

E poi i successi discografici, il Pride di Roma, di cui è stata madrina. Ma anche l’esperienza alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è approdata per presentare il suo attesissimo debutto al cinema, Ti mangio il cuore, diretto da Pippo Mezzapesa. Sento ancora la vertigine è uno sguardo intimo nella vita dell’artista in bilico tra la continua voglia di migliorarsi e la paura di non essere abbastanza.