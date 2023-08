Sensibilizzare i più piccoli all’emergenza climatica? Ci pensano i cartoni animati

Lo abbiamo visto nelle notizie degli ultimi giorni: il pianeta Terra sta gridando aiuto. Gli interventi eccessivamente invasivi dell’uomo stanno portando la natura in ginocchio, e il rischio è di ritrovarci con una casa collettiva, il pianeta azzurro, modificata radicalmente, forse per sempre. In un quadro sempre più preoccupante, educare e informare sono tra le parole d’ordine. Per sensibilizzare i più piccoli, però, le argomentazioni degli adulti potrebbero risultare poco appropriate. Una soluzione arriva però dall’intrattenimento, e dalla potenza delle storie. Esempio perfetto di come messaggi importanti possano essere racchiusi nel classici film e serie TV è Puffins – Un’avventura stellare, lungometraggio spin-off della serie TV con protagonisti gli adorabili pennuti artici.

Quale migliore storia che una con protagonisti animali che convivono pacificamente con il proprio ecosistema, quindi, per veicolare un messaggio importante a favore della conservazione dell’equilibrio della natura? Nessuna, all’apparenza. Specie se la vita tranquilla dei cinque piccoli protagonisti è messa in pericolo da un malvagio e scaltro tricheco, Otto Von Walrus, pronto a barattare la cosa più preziosa che il pianeta offre pur di assecondare le sue mire di grandezza.

Se poi il conflitto scatta all’arrivo di un elemento esterno sulla Terra, allora la sensibilizzazione è doppia. Puffins – Un’avventura stellare parla infatti anche del confronto con il diverso, e dell’importanza di mantenere una mente aperta davanti alle cose che non si comprendono, o alle persone che non ci assomigliano a partire dall’aspetto fisico. I due messaggi si uniscono nella figura dei piccoli Puffins alieni Oxy e Toxy, capitati per caso sulla Terra proprio a causa di una delle scellerate trovate di Von Walrus. Compito dei Puffins sarà sia aiutare i nuovi amici a far ritorno alla propria casa, che contrastare le mire di Von Walrus, ormai deciso a non fermarsi nemmeno di fronte all’eventualità della completa distruzione dell’ecosistema artico in cui anche lui, peraltro, abita.

Una narrazione avvincente, resa ancora più coinvolgente dalla voce di Johnny Depp – che doppia il saggio Puffin Johnny Puff – e, per la versione italiana, di quella di Lucilla, creator e kids influencer che delizierà i più piccoli con una favola da manuale.

Puffins – Un’avventura artica è stato presentato in anteprima questo giugno al Cartoons On The Bay di Pescara, il più importante evento italiano dedicato all’industria dell’animazione e dei contenuti per ragazzi, promosso da Rai e organizzato da Rai Com.

Puffins – Un’avventura stellare è prodotto da ILBE, raccontato da Lucilla, distribuito da Tatatu.