Selena Gomez interpreterà Linda Ronstadt in un nuovo biopic

Arriva la conferma ufficiale: Selena Gomez sarà la protagonista di un biopic dedicato alla cantautrice americana Linda Ronstadt. La conferma arriva dopo una serie di rumor che erano iniziati a circolare in rete dopo che la Gomez – in questi giorni al centro di altro gossip dopo i Golden Globes – aveva pubblicato una story su Instagram in cui mostrava il memoir dell’artista (Simple Dreams, uscito negli States nel 2013).

Il biopic – di cui non è ancora stata annunciata una data di uscita – è in pre-produzione. Non si hanno notizie su altri membri del cast, ma si sa che sarà prodotto da John Boylan, manager di Linda Ronstadt e James Keach, quest’ultimo già produttore del documentario del 2019 Linda Ronstadt: The Sound of My Voice.

Ronstadt – che come Selena ha origine messicane – si è ritirata dalle scene dopo una lunga e intensa carriera nel 2012 per problemi di salute.