Scott Pilgrim è tornato, guarda il teaser trailer della serie animata

Scott Pilgrim torna alle sue radici illustrate (più o meno), con Netflix che sta preparando una nuova serie animata – con gli stessi attori del film live-action del 2010 – Scott Pilgrim Takes Off, in uscita il 17 novembre.

Un nuovo teaser mostra lo stile anime dello show senza rivelare troppo della trama, anche se conoscete già le basi. Il mite bassista indie rock Scott (Michael Cera) incontra la ragazza dei suoi sogni Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead), ma se vuole uscire con lei, deve prima sconfiggere i suoi sette malvagi ex.

Insieme a Cera e Winstead, il cast di Scott Pilgrim Takes Off comprende Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Satya Bhabha, Brie Larson, Alison Pill, Brandon Routh, Johnny Simmons, Mark Webber, Mae Whitman e Elena Wong. Edgar Wright, che ha diretto Scott Pilgrim vs. the World del 2010, è produttore esecutivo, mentre Bryan Lee O’Malley, creatore delle graphic novel originali di Scott Pilgrim, è co-showrunner con BenDavid Grabinski.

Scott Pilgrim Takes Off è stato annunciato all’inizio di quest’anno, insieme alla notizia che il cast originale del live-action sarebbe tornato. A quel tempo, Wright ha condiviso una dichiarazione su quanto fosse speciale lavorare con quel gruppo di artisti su Scott Pilgrim vs. the World e com’era finalmente riunire tutti per un nuovo progetto.

“Uno dei risultati che più mi hanno divertito e inorgoglito della mia carriera è stato riunire e lavorare con il cast esplosivo di Scott Pilgrim“, ha detto Wright. “Dall’uscita del film nel 2010 abbiamo fatto Q&A, ricordi e letture di beneficenza, ma non c’è mai stata l’occasione di riunire l’intera banda su un vero progetto. Fino ad ora… Il creatore originale Bryan Lee O’Malley, insieme allo sceneggiatore BenDavid Grabinski, hanno creato una serie anime di Scott Pilgrim che non solo espande l’universo, ma anche… be’, guardatela. Sono più che felice di annunciare che ho aiutato a convincere l’intero cast originale a dare voce ai loro personaggi in questa nuova epica avventura. Vi aspetta una sorpresa”.