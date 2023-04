Scarlett Johansson ha rivelato perché non sarà mai sui social. Ospite del podcast The Skinny Confidential Him & Her, la diva 38enne ha spiegato i motivi per cui è sempre stata lontana dalle varie piattaforme.

«Sono una persona troppo fragile per stare sui social», ha ammesso. «Non posso. Il mio ego è troppo fragile, la mia testa è troppo fragile. Sono come un fiore delicato».

Poche volte le è capitato di osservare quello che accade sui social, l’ultima è stata attraverso l’account di una persona che lavora nella sua società: «Ho realizzato che da 20 minuti minuti stavo guardando il profilo Instagram di uno sconosciuto, una persona che lavorava con un mio amico. Ora so cha ha un pitbull, due figlie e che vive a Burbank. Ho pensato: perché? Ho appena sprecato 17 minuti del mio tempo. E in più mi sentivo come se dovessi trasferirmi in California, prendere un cane di quella razza specifica e cambiare la mia vita per farla diventare come la sua: tutto questo mi faceva sentire malissimo», conclude a proposito dell’effetto emulazione a cui spesso i social costringono.

«Mi sentivo come una bambina di tre anni davanti al telefono della mamma, completamente assorbita da quello che vedeva sullo schermo», aggiunge l’attrice. «È per questo che non posso stare su nessun social».

Il prossimo film di Scarlett Johansson è l’attesissimo Asteroid City di Wes Anderson, di cui è appena uscito il trailer.