Sarà Timotheé Chalamet a cantare nel biopic in cui interpreta Bob Dylan

A cantare, nel biopic in cui interpreta Bob Dylan, sarà proprio Timotheé Chalamet. Lo ha svelato il regista del film James Mangold durante la Star Wars Celebration Europe. Durante l’evento infatti Mangold, che ha diretto Indiana Jones e il quadrante del destino per Disney e Lucasfilm, ha annunciato che scriverà e sarà dietro la macchina da presa per un lungometraggio di Guerre Stellari.

In un’intervista con Collider il regista ha rivelato che le riprese del film biografico su Dylan, attualmente senza titolo, probabilmente inizieranno ad agosto. Quando gli è stato chiesto se Chalamet cantasse nel film, invece di farsi doppiare dalla voce di Dylan, ha risposto con enfasi: “Certo!”.

E la cosa non stupisce: c’è il precedente di Taron Egerton con Elton John in Rocket Man, per cui l’attore ha ricevuto una nomination all’Oscar, e sappiamo che Chalamet ha già dovuto mettere alla prova le sue qualità canore per il ruolo in Wonka, prequel sul bizzarro patron della Fabbrica di cioccolato, dove ha ben sette numeri musicali. A proposito della pressione che deve affrontare un giovane attore per le performance da musical, Timotheé aveva riposto: “Odio dirlo, ma il sogno di un artista è quello sperimentare tutto, ma proprio tutto il possibile. E sto realizzando che la vita di una persona normale, da adulto, può essere piuttosto noiosa, mentre la vita dell’attore continua a essere straordinaria”.

Del biopic su Bob Dylan si era parlato per la prima volta nel 2020 con il titolo Going Electric, con Mangold e Chalamet da subito collegati al progetto sui primi anni di Dylan a New York City. Più recentemente il regista ha affermato che tra i personaggi del film ci saranno Woody Guthrie, Pete Seeger e Joan Baez, ma non ha annunciato chi li interpreterà.