Saoirse Ronan sarà Linda McCartney nei biopic sui Beatles

Preparatevi a incontrare i McCartney nel prossimo biopic multifilm sui Beatles di Sam Mendes. Ad aprile, è stato annunciato il cast dei Fab Four per il progetto, che dedica un intero film a ciascun membro della band. Paul Mescal sarà Paul McCartney. E ora Deadline scrive che Saoirse Ronan si unirà al cast nel ruolo di Linda McCartney.

I rappresentanti dell’attrice però non hanno risposto alla richiesta di commento di Rolling Stone.

Devono ancora arrivare gli annunci ufficiali anche sulle altre attrici che appariranno accanto a Harris Dickinson nei panni di John Lennon, Joseph Quinn nei panni di George Harrison e Barry Keoghan nei panni di Ringo Starr. Ma i nomi paiono già sicuri: Anna Sawai sarà Yoko Ono, Aimee Lou Wood interpreterà Pattie Boyd e Mia McKenna-Bruce impersonerà Maureen Starkey.

“Sono onorato di raccontare la storia della più grande rock band di tutti i tempi e sono entusiasta di sfidare il concetto di viaggio al cinema”, aveva dichiarato Mendes in una dichiarazione sull’ambizioso progetto cinematografico. Ognuno dei quattro film racconterà la storia di una delle band più influenti della storia da una prospettiva diversa. Mendes avrà accesso alle storie di vita di ciascun membro e ai diritti musicali della band per i film.

All’inizio di quest’anno, Starr ha dichiarato al New York Times di aver trascorso due giorni a rivedere la sceneggiatura riga per riga con Mendes per assicurarsi che fosse accurata. Il musicista ha chiesto che alcune parti venissero riscritte, in particolare le scene che coinvolgevano la sua famiglia e Starkey, la sua prima moglie. “C’era uno sceneggiatore – un ottimo sceneggiatore, con un’ottima reputazione – e ha scritto benissimo, ma non aveva nulla a che fare con Maureen e me”, ha detto Starr. “Non eravamo fatti così. Dicevo: ‘Non avremmo mai fatto questa cosa’”.

Anche Mescal sta lavorando per centrare il suo ruolo di McCartney. “L’ho incontrato un paio di volte. Lo adoro. Penso che abbia cambiato il mondo”, ha detto l’attore a Rolling Stone in un recente cover story. Sta anche imparando a suonare la chitarra con la mano sinistra, proprio come lui. “Sarebbe semplicemente folle non suonarla con la mano sinistra, capisci?” ha detto. “Sarebbe come dire, ‘No. Mi piace molto [McCartney], ma non lo amo’. Questo sarebbe il messaggio se non suonassi con la mano sinistra. E lui è l’uomo più figo del pianeta Terra.”

Sony Pictures rilascerà tutti e quattro i biopic nel 2028.

Da Rolling Stone US