‘Saltburn’, Jacob Elordi sotto indagine per aggressione dopo una battuta sull’acqua della vasca

Pare che Jacob Elordi sia stato coinvolto in un scontro fisico con Joshua Fox, un produttore radiofonico per The Kyle & Jackie O Show su KIIS FM, il radio show più popolare in Australia, scrive Variety. Il dipartimento di polizia del Nuovo Galles del Sud ha avviato un’indagine.

Secondo il resoconto dell’incidente di Fox, condiviso durante l’ultima puntata dello show, lui si sarebbe avvicinato a Elordi in un hotel a Sydney, chiedendogli scherzosamente un campione dell’acqua in cui ha fatto il bagno da regalare alla sua collega Jackie O. Non divertito dal riferimento alla scena virale in Saltburn, uno degli ultimi film di Elordi, l’attore avrebbe chiesto a Fox di cancellare il filmato e di non riprenderlo.

“Mi sono rifiutato di farlo perché mi sono sentito a disagio in quel momento, e questa è l’unica prova”, ha detto Fox al The Kyle & Jackie O Show. “E poi Jacob improvvisamente è scattato, in un certo senso mi ha spinto contro il muro e mi ha messo le mani al collo”.

Secondo una dichiarazione della polizia del Nuovo Galles del Sud, condivisa sempre da Variety: “Gli agenti stanno indagando dopo che un uomo sarebbe stato aggredito fuori da un hotel nella periferia orientale di Sydney. La polizia è stata informata verso le 15:30 di sabato 3 febbraio 2024 che un uomo di 32 anni sarebbe stato aggredito da un uomo di 26 anni. L’uomo non ha riportato ferite. Le indagini sull’incidente continuano”.

I rappresentanti di Elordi non hammp ancora risposto alla richiesta di commento di Rolling Stone.

L’incidente sembra rappresentare un punto di non ritorno per Jacob, che ha dovuto sopportare riferimenti all’acqua del bagno sin dall’uscita di Saltburn.

Durante una recente apparizione al The Tonight Show, Jimmy Fallon gi ha chiesto: “Vuoi annusare la tua candela?” L’attore si è prestato alla gag, durante la quale gli è stata regalata una candela al profumo “dell’acqua del bagno di Jacob Elordi”. La stessa candela che veniva donata alle celebrità sul tappeto rosso dei Golden Globes.

