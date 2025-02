SAG Awards 2025, la lista completa dei vincitori

Conclave, thriller sull’elezione di un nuovo papa, ha trionfato alla 31esima edizione degli Screen Actors Guild Awards, vincendo il premio principale per il miglior cast cinematografico. Shōgun, sguardo epico al Giappone feudale, e Only Murders in the Building, murder mystery satirico hanno vinto i premi TV ensemble nelle categorie drama e commedy.

È stata una serata piena di tributi a Los Angeles, che si sta riprendendo dalla devastazione causata dagli incendi di quest’anno. “La città e la gente che la abita sono state messe a dura prova”, ha detto Kristen Bell, la conduttrice dello show allo Shrine Auditorium & Expo Hall di Los Angeles, prima di presentare i tavoli dei soccorritori. “Non c’è modo di esprimere adeguatamente la nostra gratitudine a tutti voi”, ha aggiunto.

La cerimonia ha dovuto anche fare i conti con dei problemi tecnici. A un certo punto, un annuncio preregistrato ha interrotto il discorso di accettazione del premio alla carriera di Jane Fonda e diversi presentatori, come Andrew Scott e Adam Brody, hanno dovuto fare i conti con contrattempi al microfono.

I SAG cinematografici sono stati distribuiti, visto che nessun film ha vinto più di un singolo riconoscimento. Timothée Chalamet (A Complete Unknown) e Demi Moore (The Substance) hanno vinto come attore e attrice protagonisti. Chalamet si è trasformato nel Bob Dylan dei primi anni, mentre Moore ha interpretato un’attrice e guru del fitness licenziata da superiori misogini per il peccato di essere di mezza età.

“Siamo in un business soggettivo, ma la verità è che sono davvero alla ricerca della grandezza”, ha detto Chalamet, che ha battuto il favorito Adrien Brody (The Brutalist). “So che di solito le persone non parlano così, ma voglio essere uno dei grandi. Sono ispirato dai grandi. Sono ispirato dai grandi qui stasera. Sono ispirato da Daniel Day, Lewis, Marlon Brando e Viola Davis, così come lo sono da Michael Jordan, Michael Phelps, e voglio essere lassù con loro”.

The Substance ha segnato un grande ritorno di carriera per Moore, vittima dell’età e del sessismo che il suo film descrive. “Quella ragazzina che non credeva in se stessa”, ha detto Moore, visibilmente sopraffatta. “Le parole sono un po’ al di là delle mie capacità, quindi devo solo dire grazie”.

Kieran Culkin di A Real Pain, già candidato ai SAG per la sua interpretazione in Succession, ha vinto il premio come miglior attore non protagonista: “È buffo che il premio più pesante di tutti sia quello assegnato dagli attori”, ha scherzato Culkin. “È come, dire che quello che facciamo significa così tanto”.

Zoe Saldaña è stata incoronata come migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione in Emilia Pérez. “Credo che tutti abbiano il diritto di essere chi sono”, ha affermato. “Emilia Pérez parla di verità e di amore”.

Qui l’elenco completo delle vincitori:

FILM

Miglior attore protagonista in un film

Adrien Brody (The Brutalist)

Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

Daniel Craig (Queer)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Conclave)

Miglior attrice protagonista in un film

Pamela Anderson (The Last Showgirl)

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (The Substance)

Miglior attore non protagonista in un film

Jonathan Bailey (Wicked)

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (A Real Pain)

Edward Norton (A Complete Unknown)

Jeremy Strong (The Apprentice – Alle origini di Trump)

Miglior attrice non protagonista in un film

Monica Barbaro (A Complete Unknown)

Jamie Lee Curtis (The Last Showgirl)

Danielle Deadwyler (The Piano Lesson)

Ariana Grande (Wicked)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Miglior ensemble in un film

A Complete Unknown

Anora

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Miglior stunt ensemble in un film

Deadpool & Wolverine

Dune: Parte Due

The Fall Guy

Il gladiatore II

Wicked

SERIE

Miglior attore in una miniserie o film tv

Javier Bardem (Monsters – La storia di Lyle ed Erik Menendez)

Colin Farrell (The Penguin)

Richard Gadd (Baby Reindeer)

Kevin Kline (Disclaimer)

Andrew Scott (Ripley)

Miglior attrice in una miniserie o film tv

Kathy Bates (The Great Lillian Hall)

Cate Blanchett (Disclaimer)

Jodie Foster (True Detective: Night Country)

Lily Gladstone (Under The Bridge)

Jessica Gunning (Baby Reindeer

Cristin Milioti (The Penguin)

Miglior attore in una serie drama

Tadanobu Asano (Shōgun)

Jeff Bridges (The Old Man)

Gary Oldman (Slow Horses)

Eddie Redmayne (The Day of the Jackal)

Hiroyuki Sanada (Shōgun)

Miglior attrice in una serie drama

Kathy Bates (Matlock)

Nicola Coughlan (Bridgerton)

Allison Janney(The Diplomat)

Keri Russell (The Diplomat)

Anna Sawai (Shōgun)

Miglior attore in una serie comedy

Adam Brody (Nobody Wants This)

Ted Danson (A Man on the Inside)

Harrison Ford (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

Miglior attrice in una serie comedy

Kristen Bell (Nobody Wants This)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Liza Colón–Zayas (The Bear)

Ayo Edebiri (The Bear)

Jean Smart (Hacks)

Miglior ensemble in una serie drama

Bridgerton

The Day of the Jackal

The Diplomat

Shōgun

Slow Horses

Miglior ensemble in una serie comedy

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Shrinking

Miglior stunt ensemble in una serie

The Boys

Fallout

House of the Dragon

The Penguin

Shōgun

Premio alla carriera – SAG Life Achievement Award

Jane Fonda

